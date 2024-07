A uma semana do início dos Jogos Olímpicos Paris 2024, uma falha global no sistema da Microsoft afetou as operações informáticas do evento, anunciou, esta sexta-feira, o comité organizador.

«Fomos informados dos problemas globais que estão a afetar o software da Microsoft e esses problemas estão a ter impacto no nosso sistema», pode ler-se no comunicado.

Segundo informa a agência France-Presse, a falha afetou o sistema de levantamento de acreditações e têm dificultado a chegada dos atletas.

«As nossas equipas desta área estão totalmente mobilizadas para reduzir o impacto destes problemas. Ativámos os planos de emergência para garantir a continuação das operações».

Várias empresas, companhias aéreas, financeiras, comunicação social e outras indústrias em vários pontos do mundo têm sofrido com a falha da Microsoft na manhã desta sexta-feira.