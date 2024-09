Mais um caso de doping na comitiva portuguesa dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. O português Luís Costa, que conquistou a medalha de bronze no contrarrelógio de ciclismo de estrada da classe H5, teve um controlo antidoping positivo, informou o Comité Paralímpico de Portugal (CPP).

«O CPP foi notificado pelo Comité Paralímpico Internacional, em data posterior à da competição do atleta LuísCosta, de que este apresentou um 'resultado analítico adverso' em teste de controlo antidoping realizado em Paris», lê-se no comunicado do organismo paralímpico nacional.

Este foi o segundo caso de doping da Missão de Portugal aos Jogos Paralímpicos Paris2024, que terminaram no domingo, depois de a atleta Simone Fragoso ter ficado impedida de participar na prova de powerlifting.

Luís Costa tinha conquistado a medalha de bronze após finalizar o percurso de 28,3 quilómetros em Clichy-Sous-Bois em 44.26,32 minutos, atrás do neerlandês Mitch Valize (41.01,59) e do francês Loic Vergnaud (43.01,59).