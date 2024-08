Pedro Buaró não escondeu a desilusão após a sua prestação nos Jogos Olímpicos, depois de ter falhado a final do salto com vara.

O atleta português ficou de fora após ter falhado os três saltos a 5,60 metros, ele que havia ultrapassado a fasquia dos 5,40 metros com dois saltos.

«Foi duro, estou um bocadinho desiludido. Claro que queria mais, mas foi o possível hoje. Dei tudo, deixei tudo lá na pista, fiz o possível e o impossível para chegar mais longe. Não estava bem, não estava nas melhores condições, não estava a conseguir correr rápido, nem a conseguir meter as varas e foi este o resultado», afirmou, citado pela Lusa.

Para o atual recordista nacional, com 5,82 metros, a estreia olímpica e o facto de estar a competir com adversários tão fortes não servem de desculpa.

«Já tinha competido com eles, não é essa a questão. Estava tranquilo quanto a isso e até é motivante estar aqui com tanta gente e competir com os 'grandes', isso motiva ainda mais. Só tenho pena de não ter corrido bem», acrescentou.