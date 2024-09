Carolina Duarte conquistou este sábado a medalha de bronze nos 400 metros T13 e deu a Portugal a sétima e última medalha nesta edição dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024.

No final da corrida, a atleta portuguesa mostrou-se muito feliz pelo resultado obtido na prova e garantiu que a maternidade teve um papel determinante nesta conquista, assim como o trabalho que tem realizado a nível psicológico.

«Foi por ter sido mãe que consegui chegar aqui com a força que tenho agora, aos 34 anos. Tenho a certeza de que se não tivesse sido mãe não estava aqui no pódio hoje. Esta medalha é fruto de um esforço pessoal, mas a verdade é que corri com um batalhão a empurrar-me: as três pessoas com quem trabalho a nível psicológico – um mental coach, um mentor e um psicólogo –, ao nutricionista, aos fisioterapeutas e ao treinador, sem esquecer o comité e a federação», referiu.

Além de Carolina Duarte, Miguel Monteiro no lançamento do peso F40 (ouro), Sandro Baessa nos 1500 metros T20 (prata), Cristina Gonçalves no boccia BC2 (ouro), Diogo Cancela nos 200 metros estilos SM8 (bronze), Luís Costa no contrarrelógio de estrada H5 (bronze) e Djibrilo Iafa no judo, em -73kg (bronze), deram medalhas a Portugal.

Marcelo Rebelo de Sousa também já reagiu à conquista de Carolina Duarte e felicitou a atleta portuguesa pelo feito conseguido no último dia de prova para a comitiva lusa em Paris.

«É com satisfação que o Presidente da República felicita a atleta Carolina Duarte pela medalha de bronze conquistada na prova de 400m (T13), fechando com mais um pódio a última participação portuguesa nas provas de atletismo nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. O Presidente da Republica deseja que esta medalha de Carolina Duarte, a 101.ª de Portugal e que inaugura o caminho para as 200 medalhas em provas Paralímpicas, seja uma inspiração para todos os que praticam desporto», pode ler-se na nota publicada no sítio da Presidência da República.