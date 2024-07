A vida de Bob Ballard mudou com uma piada. O comentador desportivo, de 64 anos, entrou para o 'olho do furacão' depois de ter feito uma piada sexista em direto, na cobertura da Eurosport dos Jogos Olímpicos de Paris.

Depois da equipa australiana de natação feminina ter ganho o ouro na prova de estafetas 4x100m livres, Ballard fez uma piada sobre o tempo que as atletas estavam a demorar para sair do centro aquático.

«Bem, as mulheres ainda estão a preparar-se. Já se sabe como elas são... a andar por aí, a fazer a maquilhagem», disse Ballard, num vídeo que se tornou viral nas redes sociais. Logo na emissão, uma colega de transmissão, a ex-atleta Lizzie Simmonds, desabafou dizendo: «Que ultraje».

Agora, Ballard pediu desculpa publicamente. «Os comentários que fiz durante a cerimónia de entrega de medalhas, no sábado, causaram alguma ofensa. Nunca foi minha intenção ofender ou menosprezar ninguém e, se o fiz, peço desculpa. Sou um grande defensor do desporto feminino. Vou sentir muito a falta da equipa do Eurosport e desejo-lhes as maiores felicidades para o resto dos Jogos Olímpicos. Não farei mais nenhum comentário. Muito obrigado», escreveu no X.

Ainda acrescentou, numa publicação posterior: «Não ataquem a Lizzie Simmonds, por favor! Ela não tem nada a ver com isto», terminou. Ballard é comentador desportivo há vários anos, depois de ter sido jornalista da BBC.