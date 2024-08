O pai de Imane Khelif defendeu a filha e garantiu que a pugilista argelina é uma mulher, depois da polémica nos Jogos Olímpicos após o combate com a italiana Angela Carini.

A atleta de 25 anos havia sido desclassificada do Mundial do ano passado devido aos resultados de um teste de elegibilidade não especificado. No entanto, o Comité Olímpico Internacional adota outros critérios e permitiu-lhe a participação em Paris 2024.

Ora, Khelif venceu o duelo com Carini nos oitavos de final da categoria feminina de -66 kg em apenas 46 segundos, uma vez que a italiana desistiu logo. «Prefiro parar pela minha saúde», justificou.

Perante as dúvidas sobre o género de Khelif, o pai, Omar Khelif, defendeu-a, em declarações à Sky Sports.

«A minha filha é uma menina. Foi criada como uma menina. É uma menina forte, criei-a para ser trabalhadora e corajosa. Tem uma vontade forte de trabalhar e treinar», disse.

Por sua vez, o presidente do Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, insistiu que Khelif é mulher, assim como Yu-ting, do Taiwan, envolvida numa polémica semelhante.

«Vamos ser claros, estamos a falar de boxe feminino. Temos duas lutadoras que nasceram como mulheres, que foram criadas como mulheres, que têm passaporte como mulheres e que competiram durante muitos anos como mulheres. Essa é a definição clara de uma mulher. Nunca houve dúvida sobre elas serem mulheres», disse.