Esta quinta-feira, Carolina João e Diogo Costa ficaram em segundo lugar na medal race da classe 470 dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e terminaram a prova geral em quinto.

Apesar do bom resultado na corrida final, os velejadores portugueses não conseguiram a medalha, mas sim diploma olímpico. Na competição os portugueses somaram um total de 53 pontos.

Os austríacos Lara Vadlau/Lukas Maehr venceram o ouro, com 38 pontos, seguidos dos japoneses Keiju Okada/Miho Yoshioka, com 41. Os suecos Anton Dahlberg/Lovisa Karlsson fecharam o pódio com 47.

Com esta classificação, a dupla lusa resgatou o oitavo diploma olímpico para Portugal.