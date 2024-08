Fernando Pimenta garantiu, esta quarta-feira, a passagem às meias-finais de K1 1000 metros, depois de vencer a respetiva série.

Com forte apoio nas bancadas, Fernando não deu qualquer hipótese e liderou sempre a prova, com um tempo de 3:29.76 minutos. Em segundo lugar ficou Uladzislau Kravets, com 3:32.07.

De referir que os dois primeiros de cada prova seguem para as «meias», marcadas para sábado, às 11h10 locais (10h10 em Lisboa), enquanto que os restantes têm de disputar os quartos de final. A final de K1 1000 é no sábado, às 13h20 (12h20).

Por outro lado, a portuguesa Teresa Portela ficou em terceiro no K1 500 metros, por escassos 10 centésimos, e tem de ir aos quartos de final ainda nesta quarta-feira ao princípio da tarde.