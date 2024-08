Lorène Bazolo foi eliminada esta manhã nas rondas preliminares dos 100 metros de atletismo.

No primeiro dia de ação no Stade de France, a atleta de 41 anos terminou a sua série no quinto lugar, com um tempo de 11.38 segundos, insuficiente para se apurar.

Bazolo, refira-se, vai ainda participar nos 200 metros.