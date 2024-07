A atiradora Maria Inês Barros garantiu mais um diploma para Portugal nos Jogos Olímpicos, ao assegurar um dos primeiros oito lugares da prova Tiro com Armas de Caça, isto apesar de ter de disputar o shoot-off de acesso à final.

A atleta portuguesa de 23 anos concluiu as cinco séries de 25 pratos com 121 acertos, os mesmos da australiana Penny Smith e da chinesa Zhang Xinqiu, adversárias que vai agora defrontar no desempate.

Além de Maria Inês Barros, Vasco Vilaça (triatlo), Ricardo Batista (triatlo) e Nelson Oliveira (ciclismo) também já garantiram diplomas para Portugal.