Maria Inês Barros falhou o apuramento para a final de fosso olímpico dos Jogos Olímpicos.

Com o diploma já garantido, a atiradora de 23 anos foi eliminada no shoot-off, já que foi eliminada no desempate com a australiana Penny Smith e a chinesa Zhang Xinqiu. Terminou no oitavo lugar.

Maria Inês Barros, refira-se, é uma de quatro atletas portugueses com diploma olímpico, depois de Nelson Oliveira (ciclismo), Vasco Vilaça (triatlo) e Ricardo Batista (triatlo).

A jovem conseguiu o terceiro melhor resultado de sempre para Portugal no fosso olímpico, depois da medalha de prata de Armando Marques em Montreal 1976 e do sétimo lugar de Manuel Vieira da Silva em Atlanta 1996.