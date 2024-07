A equipa portuguesa terminou o primeiro dia de qualificação de dressage de equestre dos Jogos Olímpicos no sexto lugar, posição provisória.

Numa qualificação em que se apuram os dois melhores cavaleiros de cada um dos seis grupos, além dos seis melhores resultados, António do Vale (chamado à última hora para substituir João Moreira), com o cavalo Fine Yellow -H, acabou no oitavo lugar do grupo B, com 66,910 pontos.

Já Maria Caetano, com o Hit Plus, ficou no grupo C e também terminou na oitava posição, com 66.330 pontos.

Portugal está assim no sexto lugar provisório, com 133.540 pontos. É o último lugar entre as equipas que já competiram com dois dos três cavalos.