Jannik Sinner desistiu dos Jogos Olímpicos, informou o próprio esta quarta-feira.

Numa mensagem publicada nas redes sociais, o tenista italiano revelou que está a contas com uma amigdalite e, por essa razão, não poderá marcar presença em Paris.

«É com tristeza que informo que infelizmente não poderei participar dos Jogos Olímpicos de Paris», lê-se, na nota.

«Perder os Jogos é uma grande deceção, pois era um dos principais objetivos para esta temporada. Mal podia esperar para ter a honra de representar o meu país neste evento tão importante», acrescentou.

Jannik Sinner, refira-se, é o atual número um do ranking ATP.

Sono amareggiato di informarvi che purtroppo non potrò partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi.



Dopo una buona settimana di allenamento sulla terra ho cominciato a non sentirmi bene. Ho trascorso un paio di giorni a riposo ed in visita il medico ha riscontrato una tonsillite e… pic.twitter.com/Qrx8TJLoMA