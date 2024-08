Está consumada a primeira grande surpresa no torneio olímpico de ténis: Iga Swiatek foi eliminada nas meias-finais.

A tenista polaca, número um do mundo, perdeu frente à chinesa Qinwen Zheng por 2-0 e, na melhor das hipóteses, ficar-se-á pela medalha de bronze nos Jogos Olímpicos.

Em Roland Garros, Swiatek foi dominada no primeiro set e perdeu por 6-2. No segundo parcial entrou melhor, esteve com break de vantagem, mas permitiu a reviravolta a Zheng, sétima da hierarquia mundial.

Iga Swiatek chega a Paris 2024 como a grande favorita ao ouro, ela que venceu quatro das últimas cinco edições de Roland Garros e é a maior especialista em terra batida do circuito feminino.

A outra meia-final do quadro feminino de singulares, refira-se, opõe a eslovaca Anna Schmiedlová à croata Donna Vekic.