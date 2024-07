Pedro Pichardo vai aos Jogos Olímpicos de Paris com os olhos na medalha de ouro, que devem significar igualmente o recorde do mundo de triplo salto.

Em entrevista à Lusa, o atleta português, campeão olímpico em 2021, em Tóquio, antecipou que a corrida ao ouro terá muita competição.

«Vai ser uma competição muito forte. Além do Jordan Díaz, vai estar o atleta da Jamaica [Jaydon Hibbert], o Andy Díaz, da Itália, mas também o [Hugues Fabrice] Zango e o Lázaro Martínez. Vai ser uma boa competição», afirmou.

«Eu acho que lá, no mínimo, vai ter de se bater o recorde do mundo e eu vou tentar, eu vou tentar», acrescentou.

O recorde do mundo, fixado em 18,29 metros, foi alcançado pelo britânico Jonathan Edwards em 1995, nos Europeus de Gotemburgo, na Suécia. A melhor marca pessoal de Pichardo é de 18,08 metros, conseguida em 2015 quando ainda representava Cuba. No mês passado saltou 18.04 metros no Europeu, no qual foi prata.