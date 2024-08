Foi uma manhã de azar para Carolina Marín, estrela espanhola do badminton.

A atleta de 31 anos disputava as meias-finais frente à chinesa He Bingjiao, e tinha a vitória na mão quando se lesionou e teve de desistir do encontro, em lágrimas (veja na galeria acima associada as imagens).

Depois de vencer o primeiro set por 21-14, Marín vencia também no segundo parcial, por 10-5, quando se lesionou na perna. Ainda forçou, mas teve mesmo de desistir com um 10-8 no marcador.

Em choque, Carolina Marín deitou-se no chão e desabou em lágrimas, perante os aplausos do público. Medalha de ouro em 2016, no Brasil, a espanhola havia falhado os Jogos de Tóquio devido a lesão. Perde agora nova oportunidade de somar mais um título olímpico.

Um momento que não passou despercebido à comunidade desportiva em Espanha. Pau Gasol, antigo basquetebolista, e Pedri, médio do Barcelona, foram duas das figuras que fizeram questão de deixar uma mensagem de força à compatriota.

Nos duele muchísimo verte retirarte por una lesión, pero nos has demostrado ser una auténtica CAMPEONA. Te queremos, @CarolinaMarin! Estoy seguro de que pronto te veremos sonriendo de nuevo. Siempre a tu lado 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 pic.twitter.com/o1eQNKciW6 — Pau Gasol (@paugasol) August 4, 2024