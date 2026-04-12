Ciclismo: Wout van Aert vence Paris-Roubaix e nega o quinto monumento a Pogacar
Belga alcança o maior triunfo da carreira aos 31 anos
Wout van Aert conquistou a edição de 2026 do Paris-Roubaix, ao bater Tadej Pogacar ao sprint na chegada ao velódromo da cidade do norte de França.
O belga da Visma-Lease a Bike procurava o pódio mais saboroso de todos, depois do 2.º lugar em 2022 e do 3.º em 2023, e acabou por superar o esloveno (UAE Emirates) depois de ambos se terem destacado da concorrência a pouco mais de 50 quilómetros da meta.
Van Aert e Pogacar nunca conseguiram descolar um do outro nos exigentes setores de pavé e chegaram a velódromo colados. Antes da derradeira curva, o belga de 31 anos saiu da roda do esloveno e sprintou para a maior vitória da carreira.
Apesar de ser dono de uma carreira recheada de triunfos, este foi apenas o segundo monumento conquistado por Van Aert, que junta a Paris-Roubaix a Milan-San Remo, que venceu em 2020.
Tadej Pogacar, que tinha chegado à mítica clássica do «inferno do norte» após conquistas (já em 2026) na Milan-San Remo e na Volta à Flandres (que representou o 12.º monumento da carreira), repete o segundo lugar de 2025, quando se estreou nesta prova, e ainda não completou os cinco monumentos.
O pódio daquela que fica para a história como a Paris-Roubaix mais rápida de sempre (perto de 49 km/h de média) foi completado pelo belga Jasper Stuyven (Soudal-Quick Step), que cruzou a meta a 13 segundos de Van Aert e de Pogacar.
Mathieu van der Poel, vencedor das últimas três edições, foi quarto, depois de uma corrida marcada por vários problemas nos últimos 100 quilómetros.