Ole Gunnar Solskjaer revelou ao final da tarde desta segunda-feira, na conferência de imprensa de antevisão do embate com o Paris Saint-Germain, que Bruno Fernandes vai envergar a braçadeira de capitão do Manchester United frente à equipa francesa.



Sentado ao lado do treinador, o médio português mostrou-se orgulhoso perante tamanha demonstração de confiança. «Não estava à espera disto, fiquei a saber ao mesmo tempo que vocês.»



«É uma honra e um feito importante para mim. Mas o capitão somos todos, todos têm de ajudar, cada um precisa de ser o líder à sua maneira», concluiu Bruno Fernandes.



O antigo jogador do Sporting está no clube inglês desde o final de janeiro. Fez 27 jogos e marcou 15 golos com a camisola dos «red devils» até ao momento.



O Manchester United joga nesta terça-feira frente ao Paris Saint-Germain (20h00), no Parque dos Príncipes, no arranque do Grupo H da Liga dos Campeões.