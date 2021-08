O internacional argentino Lionel Messi está pela primeira vez na lista de convocados do Paris Saint-Germain para o jogo de hoje frente ao Reims, da quarta jornada da Liga francesa de futebol, e pode fazer a sua estreia.

Messi, de 34 anos, despediu-se do Barcelona depois de 672 golos, 778 jogos e 34 títulos na equipa principal dos catalães e chegou ao Paris Saint-Germain. O ‘astro’ argentino, que em França vai vestir a camisola 30, pode jogar hoje pela primeira vez no seu novo clube.

Outro dos destaques na lista de convocados do técnico Mauricio Pochettino é a chamada de Kylian Mbappé. Isto porque o prodígio francês tem sido apontado como possível reforço dos espanhóis do Real Madrid. Porém, este é um sinal da equipa parisiense de que continua a contar com o jogador.

Da lista faz parte também o médio internacional português Danilo Pereira.

O jogo entre o Reims e o Paris Saint-Germain está agendado para as 19:45 de hoje.