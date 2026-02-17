João Neves reagiu às críticas que Ousmane Dembélé dirigiu aos companheiros de equipa, sem nomear nomes, após a derrota do Paris Saint-Germain diante do Rennes (1-3). No lançamento do play-off da Liga dos Campeões, frente ao Monaco, o internacional português saiu em defesa do coletivo.

O talentoso médio começou por procurar interpretar as palavras do companheiro de equipa. «O ambiente no balneário é bom, os jogadores estão confiantes, o estado de espírito é bom, estamos prontos para o jogo de amanhã. Acho que Ousmane falou sobre isso, ele já disse, mas acredito que ele quer principalmente reforçar o que fizemos na temporada passada: jogar como equipa, de forma coletiva. Esse é um dos grandes trunfos do PSG e procuramos mostrar isso a cada jogo pela nossa forma de jogar. Acho que era isso que ele queria destacar», começou por dizer em conferência de imprensa.

Face à insistência dos jornalistas, que queriam saber a quem Dembélé estava a apontar o dedo, João Neves foi mais claro. «Quando temos algo a dizer a certos jogadores, dizemos na cara», acrescentou.

Um assunto que marcou toda a conferência de imprensa, deixando o treinador Luis Enrique também agastado com a situação. «Há muito barulho à volta do PSG», referiu o treinador.

Quanto ao jogo desta terça-feira, havia dúvidas quanto à condição física de João Neves, mas o próprio garante que está pronto para ir a jogo. «Estou cem por cento recuperado, já não sinto qualquer dor no ombro», destacou ainda o jogador português.