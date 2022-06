O Paris Saint-Germain conseguiu rentabilizar o forte investimento que fez na contratação de Lionel Messi e, segundo conta o responsável pelo marketing do clube francês, em declarações ao jornal espanhol Marca, o craque argentino gerou receitas na ordem dos 700 milhões de euros. O proprietário do clube, Nasser al Khelaifi, espera agora que o investimento feito na renovação com Kylian Mbappé tenha o mesmo efeito nas contas do clube.

Só na última época, Messi custou ao PSG cerca de 40 milhões de euros, mas acabou por ser um investimento rentável, uma vez que o clube do Parque dos Príncipes nunca tinha tantas receitas como na última temporada. A chegada de Messi atraiu dez novos patrocinadores, com acordos bem mais elevados do que aqueles que os que o PSG já tinha. «Tínhamos contratos no valor de 3 a 5 milhões e agora variam entre os 5 e os 8 milhões, o que é um impacto considerável», conta Marc Armstrong, diretor de marketing do PSG.

Os lucros associados ao marketing cresceram na ordem dos 13 por cento, com a entrada de marcas como a Dior, Gorillas, Crypto.com, Autohero, GOAT, Smart Good Things, Infinity Sports Water, Geekvape, PlayBetR, Volt ou a Big Cola. No que diz respeito às criptomoedas, agora em baixa com a guerra da Ucrânia, o valor da moeda do PSG duplicou quando se confirmou a contratação de Messi que cobra parte do seu salário em fan token.

«Estávamos a fechar um acordo com uma criptomoeda antes de assinar com Messi e nas semanas seguintes o preço disparou porque as pessoas mostraram interesse em juntar-se ao barco», revelou Armstrong. O clube acabou por superar pela primeira vez na sua história os 300 milhões de receitas neste capítulo.

Outra área em que o PSG teve um crescimento exponencial foi na venda de camisolas. A chegada de Neymar, bem como o crescimento de Mbappé já tinham resultado em vendas recorde, mas a chegada de Messi levou o clube para outra dimensão. O argentino permitiu uma faturação na ordem dos 41 milhões de euros. Foram vendidas mais de um milhão de camisolas, 60 por cento das quais com o número 30 de Messi, o que permitiu ao PSG apresentar números idênticos aos do Manchester United neste capítulo. Só nas três primeiras horas em que as camisolas estiveram à venda, o clube teve um rendimento de 933 mil euros.

«A procura cresceu entre 30 a 40 por cento. Quando fazes uma contratação desta envergadura, como a do Cristiano Ronaldo no United, por exemplo, podes pensar que vais pagar o jogador com a venda de camisolas, mas não é bem assim. Não pode produzir tantas camisolas. O acordo é definido para garantir uns mínimos muito importantes, mas não conseguimos satisfazer os pedidos de camisolas do Messi. Já estamos a vender muitas camisolas, quem sabe, mais do que qualquer outro clube do mundo por apenas um jogador, e isso coloca-nos no nível seguinte», conta ainda Armstrong.

A chegada de Messi teve ainda um enorme impacto nas redes sociais do clube. O PSG ganhou 15 milhões de seguidores em todas as suas plataformas e superou pela primeira vez a barreira dos 150 milhões. «Ganhámos uma média de 1,4 milhões de novos seguidores por semana e fomos o primeiro clube a chegar aos 10 e aos 20 milhões de seguidores no TikTok. Também passamos a ser a marca francesa mais importante no Instagram», destaca o responsável pelo marketing.

A contratação do internacional argentino ao Barcelona também levou a um crescimento importante na procura de bilhetes, com filas de espera na plataforma digital do clube que superam em oito vezes a oferta.