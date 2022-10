Danilo Pereira vai ficar afastado da competição por um período de, pelo menos, três semanas, segundo revelou esta segunda-feira o Paris Saint-Germain na sequência da lesão que o internacional português no decorrer do jogo com o Marselha.

O treinador Christophe Galtier já tinha falado numa possível lesão, logo a seguir ao jogo de domingo, mas as suspeitas só ficaram agora confirmadas. Danilo Pereira contraiu uma lesão muscular na coxa direita que o vai afastar dos próximos jogos do PSG.

Fica, assim, confirmada a ausência de Danilo dos últimos dois jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões, com o Maccabi Haifa e com a Juventus, e será pouco provável que o jogador volte a jogar pelo PSG antes da pausa que está prevista para a realização do Campeonato do Mundo (20 de novembro a 18 de dezembro).

A participação de Danilo no Mundial do Qatar também pode ficar em dúvida, ficando a depender, acima de tudo, da capacidade de recuperação do jogador. O primeiro jogo de Portugal na fase final, recordamos, será com o Gana, a 24 de novembro.