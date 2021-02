A situação de Kylian Mbappé no Paris Saint-Germain é de tal forma mediática que o assunto já chegou ao... governo francês.

O prodígio gaulês termina contrato com os parisienses em 2022 e, para já, é uma incógnita se Mbappé continuará no PSG ou iniciará uma nova aventura. O próprio jogador de 22 anos não abre o jogo, numa altura em que tem sido associado com insistência ao Real Madrid.

Ora, esta sexta-feira, a ministra do desporto francês, Roxana Maracineanu, pediu a Mbappé que ficasse no clube de Paris.

«É bom vê-lo jogar assim. Claro que lhe digo: ‘Kylian, fica em França. Queremos continuar a ver-te jogar assim. O público precisa de ti, o PSG de ti’. Jovens atletas e jovens jogadores de futebol precisam de ter exemplos e modelos a seguir», disse, aos microfones da franceinfo.