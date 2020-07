Kylian Mbappé é baixa confirmada para o jogo do Paris Saint-Germain frente à Atalanta, dos quartos de final da Liga dos Campeões.

O avançado lesionou-se na partida ante o Saint-Étienne –sofreu uma entorse no tornozelo com lesão no ligamento externo – e o PSG informou esta segunda-feira que o tempo de paragem é de três semanas.

Mbappé vai assim falhar o jogo com a Atalanta, em Lisboa, que está agendado para o dia 12 de agosto. Além disso, o gaulês falhará também a final da Taça da Liga de França, frente ao Lyon, na próxima sexta-feira.