O Paris Saint-Germain anunciou esta terça-feira a contratação de Nordi Mukiele ao Leipzig.

O defesa de 24 anos deixa o clube alemão ao fim de quatro temporadas e assina pelos parisienses até 2027.

Trata-se, assim, do regresso de Mukiele ao futebol francês: com formação entre o Paris FC e o Laval, foi nesta última que iniciou a carreira profissional. Depois esteve duas temporadas no Montpellier, antes da tal mudança para Leipzig.

No PSG, o internacional gaulês vai ser colega de equipa de Nuno Mendes, Vitinha e Danilo.