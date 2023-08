Com Gonçalo Ramos na bancada devido a lesão e Kylian Mbappé de regresso ao onze depois da «birra» de início de época, o Paris Saint-Germain alcançou a primeira vitória no campeonato.

Na receção ao Lens, Mbappé foi o grande protagonista, ao bisar. E além dos dois golos marcados, o avançado francês ainda contribuiu de forma decisiva no golo inaugural, numa jogada que nasceu da magia dele e de Vitinha, e que permitiu a Asensio estrear-se a marcar com a camisola do PSG.

Esse foi o golo que deu vantagem à equipa de Luis Enrique ao intervalo, tendo surgido o bis de Mbappé aos 52m e aos 90m.

Nos descontos, Guilavogui reduziu para o Lens e fixou o resultado em 3-1.