A relação entre Luis Enrique e a imprensa nunca foi a melhor e o treinador do PSG voltou a confirmá-lo.

Esta quinta-feira, na antevisão ao jogo com o Rennes, da sexta jornada da liga francesa, o treinador espanhol confessou que estaria disposto a doar metade do salário se isso implicasse que não falava mais com os jornalistas.

«A verdade é que me divirto. Mas se me fosse dada a escolha, não teria qualquer problema em passar sem ela. Nunca encurtei uma conferência de imprensa. Foi uma reflexão espontânea, mas a verdade é que se tiver de assinar um documento para evitar falar com a imprensa, mas reduzo meu salário em 50 por cento? Eu assino! Mas é impossível, os contratos obrigam os treinadores a falar», explicou em conferência de imprensa.