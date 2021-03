O Lille garantiu um importante triunfo ao cair do pano na receção ao Marselha (2-0), em encontro referente à 28.ª jornada da Ligue 1. Jonathan David marcou os dois golos da equipa da casa nos minutos finais do encontro.



José Fonte e Renato Sanches foram titulares, com o médio a ser substituído pelo compatriota Xeka ao minuto 73. Com este resultado, o Lille conserva a liderança, com dois pontos de vantagem sobre o Paris Saint-Germain.



Pablo Sarabia garantiu o triunfo do PSG na visita ao Bordéus (0-1), com Danilo Pereira a tempo inteiro.



O Lyon ocupa a terceira posição. Nesta quarta-feira, com Anthony Lopes na baliza, a equipa de Rudi Garcia venceu o Rennes pela margem mínima (1-0), graças a um golo de Aouar.