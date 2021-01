Neymar Júnior abriu o jogo em entrevista à Teléfoot para revelar que vai ficar no Paris Saint-Germain, e espera que Kylian Mbappé siga o seu exemplo.

«Somos como irmãos, mas eu sou o mais velho. Gostamos muito de jogar juntos porque quero tirar o melhor dele», começou por dizer.

«Estou muito contente no PSG, as coisas mudaram muito. Quero ficar no PSG e espero que Mbappé também fique. E os adeptos também querem isso», prosseguiu o internacional brasileiro.

Neymar continuou depois nos elogios a Mbappé: «Chamo-lhe de 'Golden Boy' porque é um menino de ouro. Tem um coração enorme. Como jogador de futebol todos sabemos o que vale, mas fora do campo também é incrível. É sorridente, alegre, gosta de divertir-se. Somos muito parecidos e temos de estar felizes para estarmos a 100 por cento.»

Muito associado a um regresso ao Barcelona nos últimos tempos, Neymar termina contrato com os parisienses em 2022, mas tudo indica que vai renovar esse vínculo. Mbappé também termina contrato em 2022, ele que tem sido associado a clubes como o Real Madrid e o Liverpool.