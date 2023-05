Lionel Messi regressou aos treinos no Paris Saint-Germain esta segunda-feira, depois da polémica viagem à Arábia Saudita há cerca de uma semana, após a derrota frente ao Lorient.

Segundo a Agence France-Presse, o PSG havia suspendido o internacional argentino por duas semanas: não podia treinar, não podia jogar e não seria remunerado pelo tempo do processo disciplinar.

Na semana passada, Messi, apesar de ter pedido desculpa, não foi visto a treinar às ordens do técnico Christophe Galtier, e também não foi a jogo este domingo, no triunfo dos parisienses em casa do Troyes.

No entanto, esta manhã deu-se o regresso aos treinos. «Leo Messi voltou aos treinos na manhã desta segunda-feira», anunciou o clube, nas redes sociais.

Messi, refira-se, está em final de contrato com o Paris Saint-Germain. A imprensa internacional tem noticiado que as duas partes não devem prolongar o vínculo.