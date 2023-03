A quatro dias de defrontar o Bayern Munique no jogo que vai decidir o apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain sofreu mais do que esperaria para vencer o Nantes por 4-2.

A equipa parisiense até entrou forte, aos 17 minutos já vencia por 2-0, mas permitiu que o Nantes empatasse em cerca de 20 minutos.

Antes disso, porém, convém destacar um nome português: Nuno Mendes.

O lateral português fez a assistência para Messi inaugurar o marcador aos 12m e o remate que o guarda-redes do Nantes defendeu para a frente e resultou no 2-0, um autogolo de Hadjam.

Depois, surgiu aquilo em que o PSG falha recorrentemente: a defesa. O primeiro golo não deixa isento de culpas o guarda-redes Donnarumma, que estava mal posicionado, enquanto o segundo nasce de uma falha defensiva coletiva num canto.

Na segunda parte, porém, a salvação começou em Danilo. O médio português fez o 3-2 aos 60m e tranquilizou a equipa.

Já nos descontos da partida, Mbappé marcou o 4-2 final, um golo que o coloca (ainda mais) na história do Paris Saint-Germain. Foi o 201.º golo do francês de apenas 24 anos, o que faz dele o melhor marcador da história do clube parisiense, com mais um do que Edison Cavani.

Este resultado permite ao PSG manter a liderança da Liga francesa e os oito pontos de vantagem para o Marselha. Já o Nantes está no 13.º lugar.