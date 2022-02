O Paris Saint-Germain apresentou esta quinta-feira o quarto equipamento da temporada 2021/22, com inspiração assumida no basquetebol. O clube pariense lançou uma nova coleção, desenhada pela Jordan Brand, marca detida pela Nike.



«A coleção combina a identidade do clube, os códigos icónicos do basquetebol e os códigos da cultura de rua», explica o PSG.

VEJA AQUI O QUARTO EQUIPAMENTO DO PARIS SAINT-GERMAIN.