Três jogadores do Paris Saint-Germain - Neymar, Mbappé e Marco Verratti - e o piloto Lewis Hamilton foram alguns dos convidados de honra da festa de aniversário de Cindy Bruna, famosa modelo francesa, no Giusé Trattoria, um restaurante de luxo em Paris.



A festa foi de arromba e contou com a presença de várias modelos, como seria de esperar, contribuindo para um clima de animação que se prolongou até às primeiras horas da madrugada.



Neste domingo, o Paris Saint-Germain joga em Rennes.



