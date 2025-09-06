O Paris Saint-Germain confirmou este sábado as lesões de Ousmane Dembélé e Désiré Doué, ambas ao serviço da seleção francesa.

O clube de Paris revelou que Dembélé sofreu uma «grave lesão no tendão da coxa direita» e vai estar afastado por seis semanas. Doué lesionou-se no gémeo direito e deverá ficar de fora durante quatro semanas

Ambos os jogadores contraíram as respetivas lesões no Ucrânia-França (2-0).