Paris Saint-Germain
Há 47 min
Dores de cabeça para Luis Enrique: PSG confirma lesões de Dembélé e Doué
Dupla francesa vai parar durante várias semanas depois de lesões no Ucrânia-França
TB
Dupla francesa vai parar durante várias semanas depois de lesões no Ucrânia-França
TB
O Paris Saint-Germain confirmou este sábado as lesões de Ousmane Dembélé e Désiré Doué, ambas ao serviço da seleção francesa.
O clube de Paris revelou que Dembélé sofreu uma «grave lesão no tendão da coxa direita» e vai estar afastado por seis semanas. Doué lesionou-se no gémeo direito e deverá ficar de fora durante quatro semanas
Ambos os jogadores contraíram as respetivas lesões no Ucrânia-França (2-0).
Point médical concernant Ousmane Dembélé et Désiré Doué@Aspetar— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 6, 2025
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS
VÍDEOS MAIS VISTOS