A luta pelo quinto lugar do ranking da UEFA, entre Portugal e França, estará, no imediato, dependente de um duelo particular entre FC Porto e Paris Saint-Germain.

Isto porque são as únicas equipas dos referidos países que continuam nas provas da UEFA.

Portugal e França não pontuaram esta semana, já que Benfica e Sp. Braga foram derrotados na Liga Europa e acabaram eliminados da prova, tal como sucedeu com o Lille.

Perante este cenário, a evolução de ambos os países no ranking da UEFA está dependente, até final da época, da campanha de FC Porto e PSG na Liga dos Campeões.

De recordar que, na primeira mão dos oitavos de final, o FC Porto venceu a Juventus por 2-1. Foi, de resto, a única equipa a ganhar em casa, ou seja, entre aquelas que não tinham estatuto de cabeças de série.

O Paris Saint-Germain, por seu lado, goleou o Barcelona, em Camp Nou, por 4-1.

Importa também lembrar que Portugal já garantiu que terminará a temporada no sexto lugar do ranking da UEFA, e que assim terá duas equipas com entrada direta na Liga dos Campeões 2021 e 2022.