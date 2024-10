Ousmane Dembélé está de regresso aos convocados do Paris Saint-Germain.

Poucos dias depois de regressar aos treinos, o extremo de 27 anos foi perdoado e é opção para a visita ao terreno do Nice, jogo marcado para este domingo, às 19h45.

Segundo a imprensa francesa, o internacional francês pediu desculpa e voltou a ser reintegrado na equipa. A situação surge na sequência de uma discussão entre o jogador e o treinador, no final do jogo com o Rennes, com Luis Enrique a afirmar que Dembélé teve «falta de compromisso».

Destaque também para a convocatória de João Neves, Vitinha e Nuno Mendes, com Gonçalo Ramos a ficar de fora por lesão.