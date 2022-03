Antigos colegas no Barcelona, Cesc Fàbregas, agora no Mónaco, e Luis Suárez, avançado do At. Madrid, saíram em defesa de Leo Messi e Neymar, após a dupla ter ouvido assobios dos próprios adeptos na vitória do PSG frente ao Bordéus.

Suárez partilhou uma foto com os dois e escreveu: «Como sempre o futebol não tem memória. Sempre com vocês. Adoro-vos.

A mensagem de Fàbregas foi parecida. «O futebol não memória nenhuma... é uma pena. Sempre com vocês, irmãos», escreveu.

Após a eliminação da Champions frente ao Real Madrid, os adeptos dos parisienses não perdoaram Messi e Neymar e assobiaram os dois jogadores sempre que eles tocaram na bola ante o Bordéus.