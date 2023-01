Os jogadores do Paris Saint-Germain conheceram esta quinta-feira a futura academia do clube, que entrará em funcionamento no início da próxima época.

Acompanhados por Nasser Al-Khelaifi, dono do PSG, os craques da equipa francesa, que conta com os portugueses Vitinha, Nuno Mendes, Renato Sanches e Danilo, conheceram o PSG Campus, localizado a poucos quilómetros da atual academia, na cidade de Poissy.

«A abertura do novo PSG Campus confirma as ambições para o futuro do clube. Queríamos que fosse moderno, na vanguarda do profissionalismo, focado no desempenho e na excelência. Com este novo centro de treinos, o Paris Saint-Germain fortalece a sua posição entre os maiores clubes desportivos do mundo nas próximas décadas», disse Al-Khelaifi, ao site do emblema da capital francesa.

