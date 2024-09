A notícia foi avançada de manhã pela imprensa, e confirmada à tarde pelo próprio treinador do Paris Saint-Germain, Luis Enrique: Ousmane Dembélé está fora do jogo com o Arsenal, em Londres.

Em conferência de imprensa, o técnico espanhol admitiu que houve um problema de compromisso por parte do jogador francês, mas diz que é um problema com a equipa, e não com o treinador.

«Se alguém não respeitar as obrigações para com a equipa e não estiver preparado… considero esta semana importante, considero este jogo importante e quero que os meus jogadores estejam nas melhores condições possíveis. Por isso deixei-o de fora, quero o melhor para a equipa», disse, citado pela RMC Sport.

«Não tenho nada a acrescentar ao que disse anteriormente. Já têm algo para trabalhar, se quiserem. Sou muito honesto, mas não vou fazer deste caso uma novela. Há um problema de compromisso do jogador com a equipa, mas nenhum problema entre o jogador e o treinador», garantiu.

Pelo meio, o timoneiro do PSG afirmou ainda que tem total apoio da direção neste caso: «Acham que é fácil criar uma equipa assim, de um momento para o outro, e simplesmente por clicar num botão? Não, há sempre circunstâncias difíceis. Tenho 100 por cento de certeza sobre as minhas decisões, mas elas não são irreversíveis. Tomei a melhor decisão possível, assinei por este clube para formar uma equipa, uma identidade. Fui contratado para ganhar títulos e a Liga dos Campeões. Se isso não acontecer, vou para casa. De qualquer forma, gostava de acrescentar que tenho o apoio da direção, do diretor desportivo, do presidente e que estou aqui para formar uma equipa, também com o Dembélé.»

O Paris Saint-Germain, de Vitinha, João Neves, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos – lesionado –, defronta o Arsenal esta terça-feira, a partir das 20h00, em jogo da Liga dos Campeões.