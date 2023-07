Luis Enrique foi apresentado esta quarta-feira como novo treinador do Paris Saint-Germain, numa conferência de imprensa na qual Kylian Mbappé, claro, também foi tema.

O internacional francês termina contrato com os parisienses daqui a um ano e já comunicou à administração do clube que não vai renovar. Por outro lado, o PSG não o quer perder a custo zero.

«A minha posição é muito clara. Não quero estar sempre a repetir-me: se o Kylian quiser ficar, queremos que ele fique. Mas só fica se assinar um novo contrato», começou por dizer o presidente do emblema francês, Nasser Al-Khelaifi.

«Não queremos perder o melhor jogador do mundo de graça. É impossível. (…) Ele disse que nunca sairia de graça. Se ele agora mudou de ideias, a culpa não é minha. Não queremos perdê-lo de borla. Isso é muito claro», frisou.