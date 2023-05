Eleito o melhor jogador da Liga 1 pelo quarto ano seguido, Kylian Mbappé garantiu que vai ficar no Paris Saint-Germain na próxima temporada, apesar dos rumores de uma possível saída no verão.

«Na próxima época vou ficar no Paris Saint-Germain, ainda tenho contrato e vou honrá-lo», declarou Mbappé, aos jornalistas, após a gala.

Antes, na entrega do prémio, o internacional francês já tinha revelado essa mesma ideia: «Estou muito feliz aqui, estou a gostar. Ganhei o prémio de melhor jogador, isso é importante. Tenho contrato no próximo ano. Estarei no PSG e estarei muito feliz», disse.