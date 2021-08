Leo Messi assinou pelo Paris Saint-Germain até 2023, com mais uma época de opção, e vai vestir a camisola 30 da equipa francesa.



Depois de anunciar o antigo jogador do Barcelona, o PSG publicou as primeiras declarações de Messi: «Estou impaciente para iniciar uma nova etapa da minha carreira em Paris. O clube e a sua visão estão em perfeita harmonia com as minhas ambições.»



«Sei o quão talentosos são os jogadores e o staff do PSG. Estou determinado a construir, com eles, algo grandioso para o clube e os adeptos e mal posso esperar para pisar o relvado do Parque dos Príncipes», concluiu o argentino.



Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, é naturalmente um homem feliz, nesta altura: «Estou deliciado com o facto de Messi ter escolhido o Paris Saint-Germain e temos orgulho em recebê-lo em Paris, a par da sua família. Ele não escondeu o seu desejo de continuar a jogar ao mais alto nível e conquistar troféus. As ambições do clube são as mesmas.



«Acrescentar o Leo à nossa equipa de nível mundial confirma a relevância e o sucesso do nosso recrutamento. Com o nosso grande treinador e o seu staff, estou esperançado em ver a nossa equipa fazer história para todos os nossos adeptos à volta do mundo», rematou o dirigente.