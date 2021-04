Neymar Júnior voltou a falar sobre a renovação de contrato na véspera do jogo do PSG com o Manchester City, em declarações exclusivas à RMC Sport.

O internacional brasileiro afirmou que não qualquer pressa em assinar um novo vínculo com os parisienses, pois as coisas já estão «praticamente predefinidas».

«Estamos em negociações com o PSG, sim, mas não precisamos de ter pressa. São coisas que já estão praticamente predefinidas. Sinto-me à vontade, sinto-me mais feliz aqui no PSG e a única coisa que quero é ter os adeptos de volta aos estádios», afirmou.

Refira-se que o PSG defronta esta quarta-feira o Manchester City, em jogo da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões.