Dentro de campo, Neymar Júnior é considerado de forma unânime um dos melhores jogadores do mundo. Mas fora dos relvados, o comportamento do avançado do Paris Saint-Germain está constantemente na berlinda.

Em entrevista ao canal «Fui Clear», o internacional respondeu a essas críticas e garantiu que nunca vai deixar de viver a vida só porque é jogador de futebol.

«Eu falo de respeito porque as pessoas falam: ‘Ah, o Neymar não se cuida, o Neymar é isso, é aquilo…’. Se não me cuido, como é que estou há 12 anos no auge? Sem me cuidar? É complicado», argumentou.

«Vou a uma festa, conheço alguém muito famoso e falam: ‘O Neymar saiu, o Neymar é baladeiro, não pode ir para as festas’. Não, eu saio quando posso. Saio quando dá. Quando sei que não vou treinar no dia seguinte. Não vou deixar de fazer nada. Sempre disse isso. Têm de me cobrar pelo que eu faço dentro de campo», acrescentou.

De resto, Neymar falou ainda sobre a super equipa que o PSG montou para este ano e deixou um aviso: «É óbvio que o PSG se reforçou muito bem. Vieram jogadores de muita qualidade, campeões, e para nós é um prazer tê-los na nossa equipa.»

«Mas não importa os nomes que tenhas na equipa. Sabemos do nosso potencial, sabemos a equipa que temos. Mas se não jogarmos juntos, não trabalharmos juntos, as coisas não vão acontecer. Como equipa, temos de fechar-nos mais para que isso possa acontecer», atirou.