Depois de Skriniar, o Paris Saint-Germain oficializou outro reforço nesta quinta-feira: Marco Asensio.

O internacional espanhol chega ao clube de Paris a custo zero, depois de ter deixado o Real Madrid. Fica com um contrato válido até 2026.

«É um privilégio fazer parte deste grande clube que é o PSG. Estou ansioso por me juntar aos meus novos colegas de equipa e trabalhar com eles para alcançar grandes objetivos», disse, na nota do PSG.

Asensio terá assim a quarta experiência no futebol profissional, e a primeira no estrangeiro. Estreou-se em 2013/14 no Maiorca e em 2015/16 jogou no Espanhol por empréstimo do Real Madrid.

Nos merengues, de resto, o extremo de 27 anos fez 61 golos em 286 jogos ao longo de sete anos.