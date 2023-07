Milan Skriniar é o mais recente reforço do Paris Saint-Germain, ele que chega a Paris a custo zero, depois de ter terminado contrato com o Inter de Milão.

Em comunicado, o emblema parisiense informa que o internacional eslovaco assinou um contrato válido por cinco anos, até junho de 2028.

«Estou muito feliz por fazer parte deste clube maravilhoso. O PSG é um dos clubes mais fortes do mundo, com jogadores de classe mundial e adeptos fantásticos», disse o defesa-central de 28 anos, citado na nota do clube.

Skriniar deixa assim o Inter ao fim de seis temporadas, ele que também representou a Sampdoria em Itália. Na Eslováquia, jogou no MSK Zilina, além de um empréstimo ao Zlaté Moravce.