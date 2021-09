O Paris Saint-Germain venceu esta noite o rival Lyon, por 2-1, mas o resultado não é o tema da noite: o tema da noite é sim a substituição de Lionel Messi aos 76 minutos, para dar lugar a Hakimi.

Messi pareceu não gostar da decisão (veja no vídeo acima associado), e, naturalmente, Mauricio Pochettino foi questionado sobre esse assunto no final da partida.

«Acho que todos sabem que temos muitos jogadores muito bons. (…) Temos de fazer escolhas, no onze inicial e depois no jogo, sempre a pensar no melhor para a equipa e para cada jogador», começou por dizer o técnico do PSG.

«Às vezes as decisões são positivas, outras nem por isso, mas é por isso que somos treinadores e ficamos no banco, para tomar decisões. Podem agradar ou não», prosseguiu.

Depois, Pochettino revelou que Messi lhe disse que estava bem fisicamente. «Perguntei-lhe como estava e ele disse-me que estava bem, sem problemas.»