Presnel Kimpembe sofreu uma rotura no tendão de Aquiles do tornozelo direito na vitória do Paris Saint-Germain em casa do Marselha, na noite de domingo.

Uma lesão que o afasta do que resta da época. Em comunicado, o PSG informou que o internacional francês «será operado nos próximos dias».

De resto, no final da partida, o técnico dos parisienses, Christophe Galtier, já havia antecipado o cenário de temporada terminada para o defesa-central.

Refira-se que Kimpembe havia regressado recentemente à competição, depois de vários meses de fora – falhou inclusivamente o Mundial 2022 – devido precisamente a uma lesão no Aquiles.

