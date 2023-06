Sergio Rico continua sedado e em estado grave, 15 dias depois de ter sofrido um traumatismo cranioencefálico na sequência de uma queda de cavalo.

De acordo com a atualização do estado clínico, o guarda-redes do Paris Saint-Germain «permanece estável dentro da gravidade dos seus ferimentos» e continua «sob efeitos de sedação, com vigilância e monitoramento rigorosos».

Sergio Rico, recorde-se, sofreu um acidente com um cavalo durante uma peregrinação de El Rocio (Huelva), a 28 de maio, que o levou a ser evacuado, com prognóstico reservado, para o hospital de Sevilha.

O episódio aconteceu um dia depois de o PSG se sagrar campeão francês.