Dono do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi confiou sempre que Kylian Mbappé ia permanecer no clube de Paris, apesar do forte assédio do Real Madrid no último ano.

Em entrevista ao jornal Marca, o dirigente explicou que essa foi precisamente a razão que o levou a rejeitar uma proposta milionária do Real Madrid o ano passado, quando o internacional francês estava a apenas um ano de terminar contrato.

«Recusei 180 milhões no verão passado do Real Madrid porque sabia que o Mbappé queria ficar no PSG. Conheço-o muito bem, sei o que ele e a família querem, e não se movem por dinheiro», disse.

«Escolheu jogar aqui pela sua cidade, pelo seu clube, pelo seu país e pelo projeto desportivo. Só pensa em jogar e ganhar», acrescentou.

De resto, Al-Khelaifi foi ainda questionado sobre quem será o treinador do PSG na próxima época. O dono do emblema gaulês não revelou se Mauricio Pochettino vai sair, mas deu uma garantia: Zidane não será o eleito.

«Na hora certa revelaremos a decisão, mas quero deixar claro que gostava muito de Zidane como jogador e gosto como treinador, mas não falámos com ele nem diretamente nem indiretamente.»